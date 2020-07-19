Süper Lig’de Başakşehir ile Trabzonspor arasında son derece çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veriliyor. Ligin 33. Haftasında her iki takım da kritik öneme sahip maçlara çıktı. Peki, şampiyon belli oldu mu?

Süper Lig şampiyonu kim oldu? | Süper Lig’de şampiyon kim oldu?

Trabzonspor ise evinde Konyaspor'a 4-3 yenildi.

33. hafta maçında Başakşehir, Kayserispor önünde 1-0 önde.

Mücadele henüz tamamlanmadı ama Başakşehir ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.