Süper Lig şampiyonu kim oldu? | Süper Lig’de şampiyon kim oldu?
Süper Lig’de şampiyon belli oldu mu? Süper Lig’in 33. Haftasında Trabzonspor-Konyaspor ile Başakşehir-Kayserispor maçları oynandı. Şampiyonluk yarışının belli olması yolunda kritik öneme sahip olan maçlar saat 21.00'de başladı. Futbolseverler, Süper Lig şampiyonunun belli olup olmadığını araştırıyor.
Süper Lig’de Başakşehir ile Trabzonspor arasında son derece çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veriliyor. Ligin 33. Haftasında her iki takım da kritik öneme sahip maçlara çıktı. Peki, şampiyon belli oldu mu?
Süper Lig şampiyonu kim oldu? | Süper Lig’de şampiyon kim oldu?
Trabzonspor ise evinde Konyaspor'a 4-3 yenildi.
33. hafta maçında Başakşehir, Kayserispor önünde 1-0 önde.
Mücadele henüz tamamlanmadı ama Başakşehir ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.