Süper Lig şampiyonu hangi takım? | Kim şampiyon oldu?
Süper Lig şampiyonu kim? Süper Lig'de şampiyon 33. hafta oynanan maçların sonunda belli oldu. Trabzonspor evinde Konyaspor7a 4-3 yenildi. Başakşehir ise sahasında Kayserispor'u 1-0 ile geçti. Alınan sonuçlarla ligde bitime 1 hafta kala şampiyon belli oldu.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren ekiplerden Trabzonspor evinde Konyaspor’a 4-3 yenildi. Medipol Başakşehir ise Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig şampiyonu hangi takım? | Kim şampiyon oldu?
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelelerin ardından Süper Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.
Başakşehir, Süper Lig tarihinde; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’un ardından şampiyonluk yaşayan 6. kulüp oldu.