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Spor

Süper Lig şampiyonu hangi takım? | Kim şampiyon oldu?

Süper Lig şampiyonu kim? Süper Lig'de şampiyon 33. hafta oynanan maçların sonunda belli oldu. Trabzonspor evinde Konyaspor7a 4-3 yenildi. Başakşehir ise sahasında Kayserispor'u 1-0 ile geçti. Alınan sonuçlarla ligde bitime 1 hafta kala şampiyon belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:18:00 -
Süper Lig şampiyonu hangi takım? | Kim şampiyon oldu?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren ekiplerden Trabzonspor evinde Konyaspor’a 4-3 yenildi. Medipol Başakşehir ise Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig şampiyonu hangi takım? | Kim şampiyon oldu?

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelelerin ardından Süper Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.

Başakşehir, Süper Lig tarihinde; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’un ardından şampiyonluk yaşayan 6. kulüp oldu.  

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