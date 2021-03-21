  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İdlib'te hain saldırı! 6 sivil öldü 16 kişi yaralandı

İşte solakların gerçek yüzü... Hilal Kaplan: Gün boyu ölüm tehditleri alıyorum!

Devasa gizli üsleri ortaya çıktı! İngiliz medyasına konuştular, saldırı için ‘yüzlerce füze’

Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu salıverildi

Ortaya bir pislik attılar, bakın kimler yedi! Gergerlioğlu'nun sabah namazı yalanına böyle sarıldılar

Erdoğan'a teşekkür eden Cübbeli Ahmet Hoca’dan Babacan ve Davutoğlu’na sitem! “Zamânı geldiğinde gerekeni yapacağız”

Milli Gazete’den Erdoğan’a büyük vefasızlık! İstanbul Sözleşmesi...

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Obama itirafı! Biden'i bu yüzden gönderdi

Kanayan yaraları durdurup mutlu bir ailenin temellerinin atılması için yeni yasa şart... İstanbul Sözleşmesi uçtu sırada 6284 var

CHP'li Recep Gürkan'ı görüntüleyen Şükrü Benli'ye korkunç işkence! Kadın kıyafeti giydirip, elektrik verdiler
Spor Süper Lig puan farkı kaç oldu? Süper Lig güncel puan durumu
Spor

Süper Lig puan farkı kaç oldu? Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig'de 31. hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Futbolseverler maçın ardından zirve yarışında puan farkının kaç olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 21:49:00 -
Süper Lig puan farkı kaç oldu? Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig'in 31.haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele Vida ve Ozan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Mücadelenin ardından futbolseverler güncel puan durumunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de puan farkı kaç?

Süper Lig puan farkı kaç oldu? Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig'de Beşiktaş 64 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş'ı 61 puanla Galatasaray ve 59 puanla Fenerbahçe takip ediyor.

Lige milli maç arası verildi. Bu sebeple 32. hafta 3 Nisan'da Kayserispor Göztepe maçıyla başlayacak.

Süper Lig 31.hafta sonuçları

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 32.hafta programı

BJK FB maç sonucu | Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
BJK FB maç sonucu | Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Spor

BJK FB maç sonucu | Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı hayranlarına büyük şok! Fragmanı görenler şaştı kaldı
Medya

Gönül Dağı hayranlarına büyük şok! Fragmanı görenler şaştı kaldı

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Cumartesi akşamları buluşmaya devam eden Gönül Dağı dizisinin şimdiye kadar 21 bölümü yayınlandı. Her bölümü..
Devasa gizli üsleri ortaya çıktı! İngiliz medyasına konuştular, saldırı için ‘yüzlerce füze’
Dünya

Devasa gizli üsleri ortaya çıktı! İngiliz medyasına konuştular, saldırı için ‘yüzlerce füze’

İran’ın ABD hedeflerine saldırı için kullandığı gizli füze üslerinin bir dağın altındaki tünel ağında olduğu ortaya atıldı. İran Ulusal Dire..
Uzman isimden çarpıcı açıklama! Darbe sonrası Arakanlı Müslümanlardan özür dilediler
Dünya

Uzman isimden çarpıcı açıklama! Darbe sonrası Arakanlı Müslümanlardan özür dilediler

İngiltere'de yaşayan Uzman Akademisyen Maung Zarni, Myanmar'daki askeri darbenin, Arakanlı Müslümanlarla ilgili ulusal bilincin değişmesini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay