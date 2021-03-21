Süper Lig puan farkı kaç oldu? Süper Lig güncel puan durumu
Süper Lig'de 31. hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Futbolseverler maçın ardından zirve yarışında puan farkının kaç olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim?
Süper Lig'in 31.haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele Vida ve Ozan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Mücadelenin ardından futbolseverler güncel puan durumunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de puan farkı kaç?
Süper Lig puan farkı kaç oldu? Süper Lig güncel puan durumu
Süper Lig'de Beşiktaş 64 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş'ı 61 puanla Galatasaray ve 59 puanla Fenerbahçe takip ediyor.
Lige milli maç arası verildi. Bu sebeple 32. hafta 3 Nisan'da Kayserispor Göztepe maçıyla başlayacak.
Süper Lig 31.hafta sonuçları
Süper Lig puan durumu
Süper Lig 32.hafta programı