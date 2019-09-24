Süper Lig puan durumu ve 5. haftanın analizi

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Süper Lig 2019-2020 Cemil usta sezonunda 6. haftaya doğru ilerlerken, ligde 5. hafta sonrası Süper Ligde puan durumuna göre Alanyaspor, 13 puanla liderlik koltuğunu bırakmadı. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de iyi bir performansla Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği ise 2 puan ile Süper Lig puan tablosunun son sırasında yer aldı.

Sezonun Sürprizi Alanyaspor

Sezona Kayseri deplasmanı ile başlayan Alanyaspor, rakibini tek golle geçerek lige 3 puan ile başlarken ilerleyen haftalarda karşılaştığı Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçlarını da kayıpsız geçti. Akdeniz temsilcisi, Süper Lig’de karşılaştığı Gençlerbirliği maçında ise tek gollü beraberlikle liderlik koltuğunu bırakmadı. Akdeniz ekibi Alanyaspor çıktığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü. Takımın en skorer ismi çıktığı 5 maçta 5 gol atarak gol krallığında ilk sırada yer alan Papis Cisse oldu. 5 maçta 3 gole imza atan Junior Fernandes ile Papis Cisse ise takımın gol yükünü çeken isimlerin başında yer aldı.

4 Büyüklerde Süper Lig 5. hafta sonrası durum

Galatasaray

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig’e Denizlispor deplasmanında aldığı mağlubiyetle adım atarken diğer 4 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik sonucunda 8 puan alarak 5. haftayı Süper Lig puan durumunun 7. sırasında tamamladı. Bu sene iddialı bir kadro kurmasına rağmen Süper Lig’de henüz beklenen kalitede bir oyun ortaya koyamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ise karşılaştığı Club Brugge maçında 1 puan ile sahadan ayrıldı.



Fenerbahçe

Süper Lig’e 5-0’lık Gazişehir Gaziantep maçı ile başlayan Fenerbahçe’nin yeni transferlerle güçlenen hücum hattının uyumu dikkat çekerken defans ve orta saha mevkilerindeki aksaklığa bir türlü çare bulamadı. Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında yapılmaması gereken hatalar sonrasında takım Alanyaspor karşılaşması ile ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Ankaragücü maçında da mağlubiyete davetiye çıkardı. 5. hafta sonunda sarı kanaryalar Süper Lig puan durumunda 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş

Süper Lig’e yeni sezonda Abdullah Avcı ile başlama kararı alan Beşiktaş ise 5 haftada sadece 1 galibiyet elde edebildi. Attığından daha fazla gol yiyerek, şu anda eksi averaja sahip olan ve bir türlü iyi sonuç alamayan siyah-beyazlı ekipte taraftar her maçta teknik direktör Abdullah Avcı’yı protesto ediyor. İlk hafta alınan mağlubiyet moral bozukluğuna sebep olurken 5. hafta sonunda Süper Lig’de çıktığı 5 karşılaşma sonunda 5 puan alarak Süper Lig’de puan durmunun 11. sırasında kendine yer buldu.

Trabzonspor

Sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından olan Trabzonspor ise ortaya konan iyi oyuna rağmen skor elde etmeyi başaramadı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda önemli oyuncularının sakatlanması Trabzonspor’un hem Süper Lig’de hem de Uefa Avrupa Ligi’nde şansını zora sokmuş durumda. Ligde 5. hafta sonunda 3 maçtan beraberlikle ayrılırken, 1 mağlubiyet, 1 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi 5 haftada aldığı sonuçlarla elde ettiği 6 puan ile Süper Lig puan durumunda 9. sıranın sahibi oldu.

Süper Lig puan durumunun son üçlüsü

Süper Lig’de 5. hafta sonunda puan durumunun sonunda yer alan Gençlerbirliği, 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve aldığı 2 puan ile 18. sırada yer alarak kötü bir başlangıç yaptı. Süper Lig’de gol sevinci yaşayamayan bir diğer ekip Kayserispor ise aldığı 3 puanla Süper Lig’in 17. sırasında yer aldı.Süper Lig Puan durumunun 16. sırasının sahibi ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 4 puan alan Kasımpaşa oldu.