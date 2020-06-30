Süper lig puan durumu şampiyon kim olur?

Spor Toto Süper Lig’de 29. Hafta, Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşma ile başladı. Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Trabzonspor ile Ankaragücü 1-1 berabere kalırken Göztepe ile Alanyaspor'u 3-0 berabere kaldı. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçlarda tribünden maç seyredilmese de futbolseverler ekran başlarında maçların heyecanını sürdürmekte.

Süper Lig 30. hafta maçlarıyla devam edecek. İşte Süper Lig 30. hafta maçları.

3 Temmuz Cuma

Denizlispor-Gaziantep FK / 21.00

4 Temmuz Cumartesi

Malatyaspor-Gençlerbirliği / 18.30

Ankaragücü-Alanyaspor / 18.30

Fenerbahçe-Göztepe / 21.00

Antalyaspor-Başakşehir / 21.00

5 Temmuz Pazar

Kasımpaşa-Sivasspor / 18.30

Galatasaray-Trabzonspor / 21.00

Konyaspor-Rizespor / 21.00

6 Temmuz Pazartesi

Kayserispor-Beşiktaş / 21.00

Ligin bitimine son 5 hafta kala zirve yarışı iyice kızışmış durumda. Lider Başakşehir'in 60 puanı bulunuyor. İkinci sıradaki Trabzonspor ise Başakşehir'in 2 puan arkasında ve 58 puanda yer alıyor. 3. sırada yer alan Sivasspor'un puanı 53 ve 4. sıradaki Galatasaray'ın puanı 52.

Bu yıl ki şampiyonun kim olacağı merak konusu olurken şampiyonluk kupasının ev sahibi Başakşehir veya Trabzonspor olması bekleniyor.

Süper Lig puan durumu