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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig Trabzonspor kaç puanı var?
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig Trabzonspor kaç puanı var?

Süper Lig’de 23.hafta Galatasaray-Trabzonspor maçıyla noktalandı. Futbolseverler ise 23.haftata alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor’un kaç puanı var? Galatasaray kaç puanda? Süper Lig 24.hafta

Yeniakit Publisher
2022-01-23 21:15:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig Trabzonspor kaç puanı var?

Süper Lig’de 23.hafta heyecanı sona erdi. 23.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig Trabzonspor kaç puanı var?

Süper Lig 23.hafta sonuçları

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş:              1-1

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe:        1-1

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük:  5-0

Medipol Başakşehir-Göztepe:    1-2

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor:                3-1

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor:         0-0

Altay-İttifak Holding Konyaspor:               0-1

GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor:  1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK:0-0

Galatasaray-Trabzonspor:           1-2

Süper Lig 24.hafta

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

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