Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig Trabzonspor kaç puanı var?
Süper Lig’de 23.hafta Galatasaray-Trabzonspor maçıyla noktalandı. Futbolseverler ise 23.haftata alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor’un kaç puanı var? Galatasaray kaç puanda? Süper Lig 24.hafta
Süper Lig’de 23.hafta heyecanı sona erdi. 23.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig Trabzonspor kaç puanı var?
Süper Lig 23.hafta sonuçları
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1
Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-0
Medipol Başakşehir-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 3-1
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Altay-İttifak Holding Konyaspor: 0-1
GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK:0-0
Galatasaray-Trabzonspor: 1-2
Süper Lig 24.hafta
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
19.00 Göztepe-Altay
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor