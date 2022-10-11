Süper Lig’de 9.hafta heyecanı tamamlandı. Futbolseverler alınan sonuçları ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta kimin maçı var?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın sonuçları 10.hafta fikstürü

Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'a İstanbul'da 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir'in mağlubiyetiyle birlikte ligde yenilgisiz takım kalmazken, sezona istediği gibi başlayamayan Demir Grup Sivasspor ilk galibiyetini aldı.

Haftanın en gollü mücadelesinde ise Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kadıköy'de 5-4 mağlup etti.

Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-1

İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1

Bitexen Giresunspor-Beşiktaş:0-1

HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: 2-2

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-4

Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-2

10.hafta

14 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)