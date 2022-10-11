Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın sonuçları 10.hafta fikstürü
Süper Lig’de 9.hafta pazartesi akşamı oynanan iki maçla tamamlandı. Futbolseverler ise gözlerini alınan sonuçlara ve oluşan puan durumuna çevirdi. Peki, Süper Lig’de lider kim oldu? Süper Lig gelecek haftanın programı:
Süper Lig’de 9.hafta heyecanı tamamlandı. Futbolseverler alınan sonuçları ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta kimin maçı var?
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın sonuçları 10.hafta fikstürü
Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'a İstanbul'da 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir'in mağlubiyetiyle birlikte ligde yenilgisiz takım kalmazken, sezona istediği gibi başlayamayan Demir Grup Sivasspor ilk galibiyetini aldı.
Haftanın en gollü mücadelesinde ise Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kadıköy'de 5-4 mağlup etti.
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-1
İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1
Bitexen Giresunspor-Beşiktaş:0-1
HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: 2-2
Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-4
Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-2
10.hafta
14 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)
15 Ekim Cumartesi:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16 Ekim Pazar:
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
17 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)