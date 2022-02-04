Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 24.hafta sonuçları
Süper Lig alınan sonuçlar 4 Şubat | Süper Lig’e verilen bir haftalık aranın ardından heyecan 24.hafta maçlarıyla başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig alınan sonuçlar
Futbolseverler, Süper Lig’in 24.haftasında alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 24.hafta sonuçları
İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor:4-3
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Göztepe-Altay