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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 24.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 24.hafta sonuçları

Süper Lig alınan sonuçlar 4 Şubat | Süper Lig’e verilen bir haftalık aranın ardından heyecan 24.hafta maçlarıyla başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig alınan sonuçlar

Yeniakit Publisher
2022-02-04 22:32:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 24.hafta sonuçları

Futbolseverler, Süper Lig’in 24.haftasında alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 24.hafta sonuçları

İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor:      1-0

Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor:4-3

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Göztepe-Altay

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