Süper Lig puan durumu güncel | Milli maç arası ne zaman bitecek?
Süper Lig’de 31. Hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisiyle sona erdi. Derbinin ardından Süper Lig’e milli maç arası verildi. Futbolseverler Süper Lig puan durumunu, kalan maçları ve 32. Hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, milli maç arası ne zaman bitecek? 32. Hafta maçları ne zaman?
Milli maç arası ne zaman bitecek? Süper Lig’de 31.hafta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle sona erdi. Mücadele 1-1 sona erdi ve iki ekip puanları paylaştı. Maçın ardından liglere milli maç arası verildi. Süper Lig’de 32. hafta 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig 31.hafta sonuçları
Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: 3-0
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-4
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 2-1
Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-5
Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 4-1
Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-2
Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 0-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
32. haftanın fikstürü
3 Nisan Cumartesi
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
4 Nisan Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Nisan Pazartesi
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)