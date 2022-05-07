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Spor Süper Lig puan durumu güncel 7 Mayıs Cumartesi
Spor

Süper Lig puan durumu güncel 7 Mayıs Cumartesi

Süper Lig’de 36.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu merak etmeye başladı. Peki, yarın kimin maçı var? Süper Lig günün sonuçları

Yeniakit Publisher
2022-05-07 22:51:00 -
Süper Lig puan durumu güncel 7 Mayıs Cumartesi

2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kaldı. Futbolseverler ise 36.hafta maçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın kimin maçı var?

Süper Lig puan durumu güncel 7 Mayıs Cumartesi

Hatayspor-Trabzonspor: 1-1

Gaziantep FK-Kayserispor:          1-1

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa:           1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe:    3-1

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0

Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor:1-2

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor

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