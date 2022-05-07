Süper Lig puan durumu güncel 7 Mayıs Cumartesi
Süper Lig’de 36.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu merak etmeye başladı. Peki, yarın kimin maçı var? Süper Lig günün sonuçları
2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kaldı. Futbolseverler ise 36.hafta maçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın kimin maçı var?
Süper Lig puan durumu güncel 7 Mayıs Cumartesi
Hatayspor-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Kayserispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0
Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor:1-2
8 Mayıs Pazar:
16.00 Altay-GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
9 Mayıs Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor