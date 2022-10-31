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Spor Süper Lig puan durumu güncel
Spor

Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig'de 12.hafta pazartesi akşamı oynanacak iki maçla tamamlanacak. Futbolseverler ise hem güncel puan durumunu hem de kalan maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Süper lig lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-10-31 07:42:00 -
Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig'de 12.hafta 31 ekim Pazartesi akşamı tamamlanacak. Peki, ligde lider kim?

Süper Lig puan durumu güncel

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray:            0-2

Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa:     1-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK:     2-0

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor:      4-1

Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor:2-2

Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor:       5-2

İstanbulspor-Fenerbahçe:          2-5

31 Ekim Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.hafta

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