Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig’de 33. Hafta Pazar akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Trabzonspor evinde Konyaspor’a yenilirken Başakşehir, Kayserispor’u mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. 33. Haftanın tamamlanmasının ardından futbolseverler güncel puan durumunu araştırmaya başladı. İşte, Süper Lig puan durumu.
Süper Lig’de heyecanlı bekleyiş neticelendi. Ligin bitimine bir hafta kala Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaştı. Peki, Süper Lig’de Başakşehir kaç puanla şampiyon oldu?
Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Sezon 34. hafta mücadeleleriyle tamamlanacak.