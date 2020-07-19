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Spor

Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig’de 33. Hafta Pazar akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Trabzonspor evinde Konyaspor’a yenilirken Başakşehir, Kayserispor’u mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. 33. Haftanın tamamlanmasının ardından futbolseverler güncel puan durumunu araştırmaya başladı. İşte, Süper Lig puan durumu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:33:00 -
Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig’de heyecanlı bekleyiş neticelendi. Ligin bitimine bir hafta kala Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaştı. Peki, Süper Lig’de Başakşehir kaç puanla şampiyon oldu?

Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Sezon 34. hafta mücadeleleriyle tamamlanacak.

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