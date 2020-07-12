Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de 32. hafta maçları 11, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Pazar gecesinin son maçları Fenerbahçe-Sivasspor ile Antalyaspor-Alanyaspor arasında oynandı. Futbolseverler pazar akşamı maçlarının ardından güncel puan durumunu araştırmaya başladı. İşte, Süper Lig'de günün sonuçları ve oluşan puan durumu.
Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında ara verilen ligler 12 Haziran'da yeniden başladı. Maçların tamamlanması için yoğun bir program uygulanıyor. Ligde 32. hafta maçları 11, 12 ve 13 Temmuz'da oynanacak. İşte, 12 Temmuz Pazar gecesi Süper Lig sonuçları ve güncel puan durumu.
Süper Lig 32. Hafta
Süper Lig puan durumu güncel