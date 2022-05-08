Süper Lig puan durumu 8 Mayıs Pazar | Süper Lig 37.hafta
Süper Lig’de 36.hafta heyecanı pazartesi akşamı sona erecek. Futbolseverler Pazar akşamı oynanan maçların sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe’nin kaç puanı var? Beşiktaş güncel puan durumu
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu şampiyonluğuna Trabzonspor ulaştı. Sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 sona erdi. Peki, Süper Lig’de hangi takımın kaç puanı var?
Süper Lig puan durumu 8 Mayıs Pazar | Süper Lig 37.hafta
Hatayspor-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Kayserispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0
Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor:1-2
Altay-GZT Giresunspor: 1-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
9 Mayıs Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor