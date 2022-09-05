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Spor Süper Lig puan durumu 5.hafta 5 Eylül Pazartesi
Spor

Süper Lig puan durumu 5.hafta 5 Eylül Pazartesi

Süper Lig’de 5.hafta Galatasaray-Gaziantep FK maçıyla tamamlandı. Futbolseverler ise 5.haftada alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig gelecek hafta maçları:

Yeniakit Publisher
2022-09-05 23:16:00 -
Süper Lig puan durumu 5.hafta 5 Eylül Pazartesi

Süper Lig’de 5.hafta tamamlandı. Futbolseverler bu hafta alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Süper Lig puan durumu 5.hafta 5 Eylül Pazartesi

Ümraniyespor-Trabzonspor:     0-1

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük:        0-0

Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor:       2-0

Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor:                0-1

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor:           2-0

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor:     1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa:    0-2

MKE Ankaragücü-Beşiktaş:         2-3

Galatasaray-Gaziantep FK:         2-1

6.hafta

9 Eylül Cuma

20.00 Alanyaspor-MKE Ankaragücü

10 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor-Atakaş Hatayspor

20.00 Fatih Karagümrük- Giresunspor

20.00 Gaziantep Fk-Ümraniyespor

11 Eylül Pazar

17.00 Sivasspor-İstanbulspor

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray

20.00 Kayserispor- Antalyaspor

12 Eylül Pazartesi

19.00 BEŞİKTAŞ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

21.00 ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR

Haftayı bay geçen takım: FENERBAHÇE

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