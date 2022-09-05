Süper Lig puan durumu 5.hafta 5 Eylül Pazartesi
Süper Lig’de 5.hafta Galatasaray-Gaziantep FK maçıyla tamamlandı. Futbolseverler ise 5.haftada alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig gelecek hafta maçları:
Süper Lig’de 5.hafta tamamlandı. Futbolseverler bu hafta alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig puan durumu 5.hafta 5 Eylül Pazartesi
Ümraniyespor-Trabzonspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0
Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 2-0
Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: 0-1
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 2-0
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-2
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 2-3
Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1
6.hafta
9 Eylül Cuma
20.00 Alanyaspor-MKE Ankaragücü
10 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor-Atakaş Hatayspor
20.00 Fatih Karagümrük- Giresunspor
20.00 Gaziantep Fk-Ümraniyespor
11 Eylül Pazar
17.00 Sivasspor-İstanbulspor
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray
20.00 Kayserispor- Antalyaspor
12 Eylül Pazartesi
19.00 BEŞİKTAŞ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
21.00 ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR
Haftayı bay geçen takım: FENERBAHÇE