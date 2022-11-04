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Spor Süper Lig puan durumu 4 Kasım Cuma
Spor

Süper Lig puan durumu 4 Kasım Cuma

Süper Lig'de 13.hafta 4 Kasım Cuma akşamı oynanan iki maçla başladı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig yarın hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-11-04 22:45:00 -
Süper Lig puan durumu 4 Kasım Cuma

Süper Lig’de heyecan 13.hafta maçlarıyla sürüyor. Futbolseverler 4 Kasım Cuma akşamı oynana maçları ve haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var?

Süper Lig puan durumu 4 Kasım Cuma

Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor:  3-1

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü:    1-1

5 Kasım Cumartesi

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

6 Kasım Pazar

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

7 Kasım Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

 

Ümraniyespor-Alanyaspor maç sonucu
Ümraniyespor-Alanyaspor maç sonucu

Spor

Ümraniyespor-Alanyaspor maç sonucu

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maç sonucu:
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maç sonucu:

Spor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maç sonucu:

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