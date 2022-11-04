Süper Lig puan durumu 4 Kasım Cuma
Süper Lig'de 13.hafta 4 Kasım Cuma akşamı oynanan iki maçla başladı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig yarın hangi maçlar var?
Süper Lig’de heyecan 13.hafta maçlarıyla sürüyor. Futbolseverler 4 Kasım Cuma akşamı oynana maçları ve haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var?
Süper Lig puan durumu 4 Kasım Cuma
Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 1-1
5 Kasım Cumartesi
14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)
6 Kasım Pazar
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
7 Kasım Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)