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Spor Süper Lig puan durumu 2 Ekim Pazar
Spor

Süper Lig puan durumu 2 Ekim Pazar

Süper Lig'de 8.hafta maçları pazartesi akşamı oynanacak olan Karagümrük-İstanbulspor maçıyla noktalanacak. Futbolseverler pazar akşamı oynanan maçların ardından puan durumunu, alınan sonuçları araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 22:05:00 -
Süper Lig puan durumu 2 Ekim Pazar

Süper Lig'de 8.hafta maçları sürüyor. 2 Ekim Pazar akşamı oynanan derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Peki, Süper Lig'de lider kim?

Süper Lig puan durumu 2 Ekim Pazar

Kasımpaşa-Gaziantep FK:            1-0

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir:1-2

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor:          1-2

Adana Demirspor-Galatasaray:0-0

Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor:     1-1

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor:            1-2

Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor:      1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe:   0-0

3 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

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