Süper Lig puan durumu 2 Ekim Pazar
Süper Lig'de 8.hafta maçları pazartesi akşamı oynanacak olan Karagümrük-İstanbulspor maçıyla noktalanacak. Futbolseverler pazar akşamı oynanan maçların ardından puan durumunu, alınan sonuçları araştırıyor.
Süper Lig'de 8.hafta maçları sürüyor. 2 Ekim Pazar akşamı oynanan derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Peki, Süper Lig'de lider kim?
Süper Lig puan durumu 2 Ekim Pazar
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-0
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir:1-2
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
Adana Demirspor-Galatasaray:0-0
Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 1-2
Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0
3 Ekim Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)