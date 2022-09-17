Süper Lig puan durumu 17 Eylül Cumartesi
Süper Lig’de 7.hafta heyecanı 17 Eylül Cumartesi günü oynanan maçlarla devam etti. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve puan durumlarını araştırmaya başladı.
Süper Lig’de 7.hafta maçları devam ediyor. Peki, Süper Lig’de lider kim oldu?
Süper Lig puan durumu 17 Eylül Cumartesi
Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: 2-1
Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor:0-4
HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 0-3
İstanbulspor-Beşiktaş: 2-2
18 Eylül Pazar
17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor