  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig puan durumu 17 Eylül Cumartesi
Spor

Süper Lig puan durumu 17 Eylül Cumartesi

Süper Lig’de 7.hafta heyecanı 17 Eylül Cumartesi günü oynanan maçlarla devam etti. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve puan durumlarını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 22:24:00 -
Süper Lig puan durumu 17 Eylül Cumartesi

Süper Lig’de 7.hafta maçları devam ediyor. Peki, Süper Lig’de lider kim oldu?

Süper Lig puan durumu 17 Eylül Cumartesi

Galatasaray-Arabam.com Konyaspor:   2-1

Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor:0-4

HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa:  1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor:      0-3

İstanbulspor-Beşiktaş:  2-2

18 Eylül Pazar

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23