Süper Lig puan durumu 10 Eylül Cuma | Süper Lig günün sonuçları
Süper Lig’de 6.hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise cumartesi akşamı oynanan maçlar ve sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig güncel puan durumu
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Pek çok kişi 10 Eylül Cuma akşamı oynanan maçları ve sonuçlarını araştırıyor. İşte, haftanın sonuçları
Süper Lig puan durumu 10 Eylül Cuma | Süper Lig günün sonuçları
Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: 1-1
11 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor
20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor
20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray
12 Eylül Pazartesi
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor