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Spor Süper Lig puan durumu 10 Eylül Cuma | Süper Lig günün sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu 10 Eylül Cuma | Süper Lig günün sonuçları

Süper Lig’de 6.hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise cumartesi akşamı oynanan maçlar ve sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig güncel puan durumu

Yeniakit Publisher
2022-09-10 22:11:00 -
Süper Lig puan durumu 10 Eylül Cuma | Süper Lig günün sonuçları

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Pek çok kişi 10 Eylül Cuma akşamı oynanan maçları ve sonuçlarını araştırıyor. İşte, haftanın sonuçları

Süper Lig puan durumu 10 Eylül Cuma | Süper Lig günün sonuçları

Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor:       1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor:          1-1

11 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray

12 Eylül Pazartesi

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor

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