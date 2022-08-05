Süper Lig puan durum | Süper Lig 6 Ağustos hangi maçlar var?
Süper Lig’de 2022-2023 sezonu başladı. Futbolseverler ilk hafta alınan sonuçları ve puan durumunu araştırıyor. Peki, 6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig’de yeni sezon başladı. Futbolseverler alınan sonuçları ve günün programını araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durum | Süper Lig 6 Ağustos hangi maçlar var?
İstanbulspor-Trabzonspor:0-2
6 Ağustos Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Ali Şansalan
21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk
7 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.15 Giresunspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
8 Ağustos Pazartesi:
19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu