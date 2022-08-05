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Spor Süper Lig puan durum | Süper Lig 6 Ağustos hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig puan durum | Süper Lig 6 Ağustos hangi maçlar var?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu başladı. Futbolseverler ilk hafta alınan sonuçları ve puan durumunu araştırıyor. Peki, 6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-05 21:55:00 - 2022-08-05 23:14:17
Süper Lig puan durum | Süper Lig 6 Ağustos hangi maçlar var?

Süper Lig’de yeni sezon başladı. Futbolseverler alınan sonuçları ve günün programını araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durum | Süper Lig 6 Ağustos hangi maçlar var?

İstanbulspor-Trabzonspor:0-2

6 Ağustos Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Ali Şansalan

21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

7 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.15 Giresunspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

8 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

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