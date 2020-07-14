Süper lig ne zaman bitecek?
Süper Lig 33. hafta fikstürü | Koronavirüs salgını sebebiyle ligler mart ayında tatil edildi. Vaka sayılarının azalması ve gerekli tedbirlerin anılmasıyla birlikte ligler 12 Haziran’da kaldığı yerden devam etmeye başladı. Futbolseverler liglerin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
Süper Lig’de 32 hafta geride kaldı. Futbolseverler ligin ayın kaçında biteceğini ve kalan 2 haftanın fikstürünü araştırmaya başladı.
Süper lig ne zaman bitecek?
Süper Lig’de sezon 33. ve 34. Haftalarda oynanacak mücadelelerle tamamlanacak.
33. Hafta
34.Hafta