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Spor

Süper lig ne zaman bitecek?

Süper Lig 33. hafta fikstürü | Koronavirüs salgını sebebiyle ligler mart ayında tatil edildi. Vaka sayılarının azalması ve gerekli tedbirlerin anılmasıyla birlikte ligler 12 Haziran’da kaldığı yerden devam etmeye başladı. Futbolseverler liglerin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:28:00 -
Süper lig ne zaman bitecek?

Süper Lig’de 32 hafta geride kaldı. Futbolseverler ligin ayın kaçında biteceğini ve kalan 2 haftanın fikstürünü araştırmaya başladı.

Süper lig ne zaman bitecek?

Süper Lig’de sezon 33. ve 34. Haftalarda oynanacak mücadelelerle tamamlanacak.

33. Hafta

34.Hafta

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2. Lig'de kim şampiyon oldu? | TFF 3. Lig şampiyonu

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2. Lig'de kim şampiyon oldu? | TFF 3. Lig şampiyonu

 

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