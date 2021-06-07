Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi futbolseverlerce merakla takip ediliyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile biten ligin yeni sezonu için nefesler tutuldu. 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi
Futbolseverler, Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Transfer sezonu bu yıl 10 Haziran tarihinde başlayacak. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1 Eylül tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2022'de sona erecek. Liglerin başlayacağı tarih ise şu şekilde olacak.