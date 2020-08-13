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Spor

Süper Lig ne zaman başlayacak yeni sezon?

Süper Lig ne zaman oynanacak? Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusu binlerce futbol sever tarafından merak edilmekte. Başakşehir’in şampiyonluk kupasını evine götürdüğü 2019-2020 Süper Ligin ikinci sezonu koronavirüs salgını nedeyle seyircisiz oynandı. Koronavirüs sürecinde iyi bir performans gösteren Türkiye Futbol Federasyonunun paylaştığı son dakika haberine göre; Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. TFF süper Ligi ne zaman başlatacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 17:22:00 - 2020-08-13 17:23:27
Süper Lig ne zaman başlayacak yeni sezon?

Süper Lgi son dakika haberi. Süper Lig ne zaman başlayacak yeni sezon? Sorusu futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yereni almakta. Süper Lig’de yeni sezonun başlayacağı tarihi araştıran futbolseverler 2020-2021 sezonun başlama tarihi konusunda bilgi edinmek için internette araştırma yapmakta. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de yeni sezonun başlangıç takvimini açıkladı. TFF’den yapılan değerlendirmeye göre, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü start verecek ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü son bulacak.

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