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Spor

Süper Lig maçları şifresiz mi yayınlanacak?

Süper Lig maçları şifresiz mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen futbol maçları haziran ayında kaldığı yerden devam edecek. Futbolseverler “Süper Lig maçları şifresiz mi olacak?” , “beIN SPORTS maçları şifresiz mi verecek?” , “Lig maçları şifresiz mi izlenecek?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Süper Lig maçları şifresiz mi yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:54:00 -
Süper Lig maçları şifresiz mi yayınlanacak?

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig , TFF 3. Lig ve Bölgesel amatör lig maçları 12 Haziran’da başlıyor. Futbolseverler maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Süper Lig maçları şifresiz mi yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Özdemir, "Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Yayıncı kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Kalan 4 takımla da görüşüyoruz. Yakında karar alıp açıklayacağız. Türkiye Kupası maçlarımız şifresiz yayınlanıyor ama beIN SPORTS çok büyük bir para ödüyor. Bu para da reklam gelirleri ve kutu satımından geliyor. Haklı olarak şifresiz olarak yayınladıkları halde hukuksal zorluklar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar para vermiş. Bazı insanlar da para vermeden evlerinden maç izliyor olacaklar. Hukuksal biz konu doğabilir buradan. Bunun kararını beIN SPORTS verecektir. Bazı maçlarda insanlar kafe ve restoranlarda kalabalık şekilde izlemek isteyebilir. Bunlarla ilgili de önlemler alınacaktır” dedi.

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