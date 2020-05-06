Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig , TFF 3. Lig ve Bölgesel amatör lig maçları 12 Haziran’da başlıyor. Futbolseverler maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Süper Lig maçları şifresiz mi yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Özdemir, "Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Yayıncı kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Kalan 4 takımla da görüşüyoruz. Yakında karar alıp açıklayacağız. Türkiye Kupası maçlarımız şifresiz yayınlanıyor ama beIN SPORTS çok büyük bir para ödüyor. Bu para da reklam gelirleri ve kutu satımından geliyor. Haklı olarak şifresiz olarak yayınladıkları halde hukuksal zorluklar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar para vermiş. Bazı insanlar da para vermeden evlerinden maç izliyor olacaklar. Hukuksal biz konu doğabilir buradan. Bunun kararını beIN SPORTS verecektir. Bazı maçlarda insanlar kafe ve restoranlarda kalabalık şekilde izlemek isteyebilir. Bunlarla ilgili de önlemler alınacaktır” dedi.