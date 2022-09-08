Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 6.hafta:
Süper Lig’de 6.hafta maçları 9 Eylül Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler ise bu hafta hangi maçların oynanacağını, hangi maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig’de heyecan 6.hafta maçlarıyla devam edecek. Hafta sonu maçları takip etmek isteyenler ise kimin hangi takımın maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.
Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 6.hafta:
9 Eylül Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü
10 Eylül Cumartesi
17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor
11 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor
20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor
20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray
12 Eylül Pazartesi
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor