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Spor Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 6.hafta:
Spor

Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 6.hafta:

Süper Lig’de 6.hafta maçları 9 Eylül Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler ise bu hafta hangi maçların oynanacağını, hangi maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-08 13:46:00 -
Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 6.hafta:

Süper Lig’de heyecan 6.hafta maçlarıyla devam edecek. Hafta sonu maçları takip etmek isteyenler ise kimin hangi takımın maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 6.hafta:

9 Eylül Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü

10 Eylül Cumartesi

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor

11 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray

12 Eylül Pazartesi

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor

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