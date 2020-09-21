  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig maç sonuçları Süper Lig puan durumu
Spor

Süper Lig maç sonuçları Süper Lig puan durumu

Süper Lig maçlarında heyecan devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Süper Lig ikinci haftasında takımlar kıyasıya bir mücadele verdi. Süper Lig ikinci hafta maç sonuçları Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir’u, 2-0 yenerken, Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçı sonucu ise 2-2. Peki Süper Lig bu haftanın sonuçları nedir? İşteSüper Lig ikinci hafta maç sonuçları, Süper Lig 2. Hafta puan durumu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 08:40:00 - 2020-09-21 08:40:52
Süper Lig maç sonuçları Süper Lig puan durumu

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Alanyaspor Kayserispor karşılaşmasının sonucu 2-0 olurken, Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşması ise 21 Eylül Pazartesi günü saat 20:00’da oynanacak.

İşte Süper Lig ikinci hafta (Cuma-cumartesi-pazar) sonuçları.

Süper Lig 2. Hafta puan durumu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır’dan, Türkiye’ye ‘işbirliği’ şartı! Resmen duyurdular
Gündem

Mısır’dan, Türkiye’ye ‘işbirliği’ şartı! Resmen duyurdular

Darbeci Sisi’nin yönettiği Mısır, Türkiye ile işbirliği şartını açıkladı. Kahire yönetimi, Ankara ile kurulacak ilişkinin Arap Dörtlüsü olar..
Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'
Gündem

Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'

Bugün Rusya'nın İdlib'e saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden ..
Altın alacaklar, bozduracaklar bu habere dikkat! Uzman isim o rakamı işaret etti
Ekonomi

Altın alacaklar, bozduracaklar bu habere dikkat! Uzman isim o rakamı işaret etti

Altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ediyor. Yurt dışındaki uzmanlar, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminler yürütüyor.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı