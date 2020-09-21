Süper Lig maç sonuçları Süper Lig puan durumu
Süper Lig maçlarında heyecan devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Süper Lig ikinci haftasında takımlar kıyasıya bir mücadele verdi. Süper Lig ikinci hafta maç sonuçları Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir’u, 2-0 yenerken, Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçı sonucu ise 2-2. Peki Süper Lig bu haftanın sonuçları nedir? İşteSüper Lig ikinci hafta maç sonuçları, Süper Lig 2. Hafta puan durumu.
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Alanyaspor Kayserispor karşılaşmasının sonucu 2-0 olurken, Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşması ise 21 Eylül Pazartesi günü saat 20:00’da oynanacak.
İşte Süper Lig ikinci hafta (Cuma-cumartesi-pazar) sonuçları.
Süper Lig 2. Hafta puan durumu