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Spor Süper Lig Kulüpleri, TFF seçimi için imza toplamaya başladı! Yüzde 40 imza verecek mi?
Spor

Süper Lig Kulüpleri, TFF seçimi için imza toplamaya başladı! Yüzde 40 imza verecek mi?

Yeniakit Publisher
2024-04-08 15:25:00 -
Süper Lig Kulüpleri, TFF seçimi için imza toplamaya başladı! Yüzde 40 imza verecek mi?

Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40'ının imza vermesi durumunda, 30 gün içerisinde seçime gidilmek zorunda.

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