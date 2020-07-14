Süper lig kaç maç kaldı 2020
Süper Lig ayın kaçında bitiyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarına mart ayında ara verildi. Basketbol, voleybol ve hentbol ligleri şampiyon belirlenmeden tescil edildi. TFF 2. ve 3. Lig’de ise şampiyonlar açıklandı ancak lig oynanmadan tescil edildi. Süper Lig ve TFF 1. Lig’de maçlar ise devam ediyor. Birçok futbolsever Süper Lig’in ayın kaçında biteceğini araştırıyor. İşte, detaylar.
Koronavirüs spor dünyasını da etkiledi. Maçlar yaklaşık üç ay oynanmadı. 12 Haziran’da Süper Lig kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sporseverler Süper Lig’in ne zaman tamamlanacağını, ligde son durumu araştırmaya başladı. Peki. Süper Lig’de bitime kaç maç kaldı?
Süper lig kaç maç kaldı 2020
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