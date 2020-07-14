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Spor

Süper lig kaç maç kaldı 2020

Süper Lig ayın kaçında bitiyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarına mart ayında ara verildi. Basketbol, voleybol ve hentbol ligleri şampiyon belirlenmeden tescil edildi. TFF 2. ve 3. Lig’de ise şampiyonlar açıklandı ancak lig oynanmadan tescil edildi. Süper Lig ve TFF 1. Lig’de maçlar ise devam ediyor. Birçok futbolsever Süper Lig’in ayın kaçında biteceğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:21:00 -
Süper lig kaç maç kaldı 2020

Koronavirüs spor dünyasını da etkiledi. Maçlar yaklaşık üç ay oynanmadı. 12 Haziran’da Süper Lig kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sporseverler Süper Lig’in ne zaman tamamlanacağını, ligde son durumu araştırmaya başladı. Peki. Süper Lig’de bitime kaç maç kaldı?

Süper lig kaç maç kaldı 2020

33. Hafta

34. Hafta

 

2. Lig'de kim şampiyon oldu? | TFF 3. Lig şampiyonu
2. Lig'de kim şampiyon oldu? | TFF 3. Lig şampiyonu

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2. Lig'de kim şampiyon oldu? | TFF 3. Lig şampiyonu

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