Spor müsabakalarına mart ayında ara verildi. Hem sporseverler hem de sporcular maçların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında merak edilen açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’den geldi. İşte, detaylar.

Süper Lig haziran ayında mı başlıyor? | Süper Lig başlama tarihi

TFF Başkanı Nihat Özdemir "Şimdilik olmak kaydıyla bir karar açıklayacağız. 10 ayrı planımız var. Şimdilik planımız Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerde maçlar 12 13 14 Haziran haftasında başlayacak. Konuyu Sağlık Bakanlığına bildireceğiz. Sağlık bakanlığı bilim kuruluyla görüşecek ve müsabakaların hangi şartlarda oynanabileceğini kararlaştıracak. Ligler temmuzda tamamlanacak ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yakışır şekilde ev sahipliği yapacağız” dedi.