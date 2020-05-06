Süper Lig haziran ayında mı başlıyor? | Süper Lig başlama tarihi
Süper Lig haziran ayında mı başlıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig’e 8 hafta kala ara verildi. Vatandaşlar “Süper Lig ne zaman başlıyor?” , “Süper Lig haziran ayında başlıyor mu?” , “Süper Lig haziranın kaçında başlıyor?” , “Süper Lig hangi gün başlıyor?” , “Süper Lig 27. Hafta ne zaman?” konularını araştırıyor. İşte, Süper Lig başmala tarihi.
Spor müsabakalarına mart ayında ara verildi. Hem sporseverler hem de sporcular maçların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında merak edilen açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’den geldi. İşte, detaylar.
Süper Lig haziran ayında mı başlıyor? | Süper Lig başlama tarihi
TFF Başkanı Nihat Özdemir "Şimdilik olmak kaydıyla bir karar açıklayacağız. 10 ayrı planımız var. Şimdilik planımız Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerde maçlar 12 13 14 Haziran haftasında başlayacak. Konuyu Sağlık Bakanlığına bildireceğiz. Sağlık bakanlığı bilim kuruluyla görüşecek ve müsabakaların hangi şartlarda oynanabileceğini kararlaştıracak. Ligler temmuzda tamamlanacak ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yakışır şekilde ev sahipliği yapacağız” dedi.