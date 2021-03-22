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Spor Süper Lig haftanın sonuçları
Spor

Süper Lig haftanın sonuçları

Süper Lig 31.hafta sonuçları | Süper Lig’de 31.hafta sona erdi. Futbolseverler haftanın sonuçlarını ve bir sonraki haftanın puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 32.hafta ne zaman oynanacak? Süper Lig milli ara ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:12:00 -
Süper Lig haftanın sonuçları

Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam etti. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Derbiyle 31.hafta noktalandı ve milli maç arası başladı.

Derbi beraberliğiyle Beşiktaş 64 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 3'e yükseltti. Bay haftasını henüz geride bırakmayan Fenerbahçe ise 59 puana çıktı.

Süper Lig 31.hafta sonuçları

Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: 3-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-4

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 2-1

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-5

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 4-1

Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 0-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

32. haftanın fikstürü

3 Nisan Cumartesi

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

4 Nisan Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan

5 Nisan Pazartesi

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

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