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Spor Süper Lig haftanın maçları
Spor

Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig puan durumu fikstür | Milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e bir hafta ara verildi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Bu hafta hangi takım bay geçiyor? | Süper Lig puan durumu

Yeniakit Publisher
2020-10-13 09:17:00 -
Süper Lig haftanın maçları

Milli maçlar sebebiyle Süper Lig’e ara verildi. Aranın ardından Süper Lig’de 5. hafta 17 Ekim’de oynanacak maçlarla başlayacak? İşte, 5. hafta fikstürü.

Süper Lig haftanın maçları

Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonu temmuz ayında tamamlandı. Bu sebeple 2020-2021 sezonu eylül ayında başladı. Ligde 4 hafta geride kalırken maçlara milli ara verildi. Milli maçların ardından gözler Süper Lig’e çevrildi. Süper Lig’de 5. hafta 17 Ekim’de oynanacak maçlarla başlayacak. 21 takımın yer aldığı Süper Lig’de haftayı bay geçen takım Beşiktaş olacak.

Süper Lig 5. hafta programı

Süper Lig puan durumu

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