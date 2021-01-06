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Spor Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?

Süper Lig 17. hafta | Süper Lig'de 17. hafta 5 Ocak Salı günü oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler 6 Ocak Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün Süper Lig'de hangi maçlar var? | Süper Lig 17. hafta | Süper Lig lider kim? | Süper Lig güncel puan durumu

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:05:00 -
Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Süpür Lig’de 17. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Kasımpaşa’nın bay geçtiği hafta perşembe günü oynanacak Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla tamamlanacak.

Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?

16.00 Medipol Başakşehir-BB Erzurumspor

16.00 Gençlerbirliği-Hatayspor

16.00 Trabzonspor-Göztepe

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor

19.00 Antalyaspor-Karagümrük

Süper Lig puan durumu

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