Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?
Süper Lig 17. hafta | Süper Lig'de 17. hafta 5 Ocak Salı günü oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler 6 Ocak Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün Süper Lig'de hangi maçlar var? | Süper Lig 17. hafta | Süper Lig lider kim? | Süper Lig güncel puan durumu
Bugün hangi maçlar var? Süpür Lig’de 17. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Kasımpaşa’nın bay geçtiği hafta perşembe günü oynanacak Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla tamamlanacak.
Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?
16.00 Medipol Başakşehir-BB Erzurumspor
16.00 Gençlerbirliği-Hatayspor
16.00 Trabzonspor-Göztepe
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
19.00 Antalyaspor-Karagümrük