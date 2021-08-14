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Spor Süper Lig günün maçları | Süper Lig puan durumu
Spor

Süper Lig günün maçları | Süper Lig puan durumu

Süper Lig 1. hafta programı | Süper Lig'e 2021-2022 sezonu Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Futbolseverler, cumartesi günü programını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig 1. Hafta maçları

Yeniakit Publisher
2021-08-14 12:46:00 -
Süper Lig günün maçları | Süper Lig puan durumu

Süper Lig’de hasret sona erdi ve yeni sezon başladı. Süper Lig’in açılış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti. İşte, Süper Lig puan durumu

Süper Lig günün maçları | Süper Lig puan durumu

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep: Cüneyt Çakır

21.45 Altay-Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 Ağustos Pazartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45 Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

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