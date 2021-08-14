Süper Lig günün maçları | Süper Lig puan durumu
Süper Lig 1. hafta programı | Süper Lig'e 2021-2022 sezonu Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Futbolseverler, cumartesi günü programını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig 1. Hafta maçları
Süper Lig’de hasret sona erdi ve yeni sezon başladı. Süper Lig’in açılış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti. İşte, Süper Lig puan durumu
Süper Lig günün maçları | Süper Lig puan durumu
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0
14 Ağustos Cumartesi:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep: Cüneyt Çakır
21.45 Altay-Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar