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Spor Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 2022-2023 Süper Lig 11. hafta puan tablosu!
Spor

Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 2022-2023 Süper Lig 11. hafta puan tablosu!

Süper Lig'de bir hafta daha sonlandı. 11.hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu taraftarların odağında bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 19:57:00 -
Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 2022-2023 Süper Lig 11. hafta puan tablosu!

Süper Lig'de bir hafta daha sonlandı. 11.hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu taraftarların odağında bulunuyor.

Taraftarlar ve futbolseverler tarafından Süper Lig puan durumu merak ediliyor. 11. hafta maçlarının tamamlanması sonrası Süper Lig puan tablosu merak edildi. Hafta kapanırken Giresunspor ile MKE Ankaragücü karşılaşması da sonuçlandı ve iki takım 1-1 ile berabere kaldı. İşte Süper Lig 11. hafta puan tablosu...

Süper Lig 11. hafta güncel puan durumu!

 

 

Süper Lig 11. Hafta Maç Sonuçları
ANTALYASPOR 2 - 1 İSTANBULSPOR

FENERBAHÇE 1 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

ÜMRANİYESPOR 1 - 3 FATİH KARAGÜMRÜK

TRABZONSPOR1 - 0 SİVASSPOR

KASIMPAŞA 0 - 1 KAYSERİSPOR

ADANA DEMİRSPOR 1 - 1 KONYASPOR

GALATASARAY 2 - 2 ALANYASPOR

HATAYSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ

GİRESUNSPOR 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

 

 

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