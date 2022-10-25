Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 2022-2023 Süper Lig 11. hafta puan tablosu!
Süper Lig'de bir hafta daha sonlandı. 11.hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu taraftarların odağında bulunuyor.
Süper Lig'de bir hafta daha sonlandı. 11.hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu taraftarların odağında bulunuyor.
Taraftarlar ve futbolseverler tarafından Süper Lig puan durumu merak ediliyor. 11. hafta maçlarının tamamlanması sonrası Süper Lig puan tablosu merak edildi. Hafta kapanırken Giresunspor ile MKE Ankaragücü karşılaşması da sonuçlandı ve iki takım 1-1 ile berabere kaldı. İşte Süper Lig 11. hafta puan tablosu...
Süper Lig 11. hafta güncel puan durumu!
Süper Lig 11. Hafta Maç Sonuçları
ANTALYASPOR 2 - 1 İSTANBULSPOR
FENERBAHÇE 1 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ÜMRANİYESPOR 1 - 3 FATİH KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR1 - 0 SİVASSPOR
KASIMPAŞA 0 - 1 KAYSERİSPOR
ADANA DEMİRSPOR 1 - 1 KONYASPOR
GALATASARAY 2 - 2 ALANYASPOR
HATAYSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ
GİRESUNSPOR 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ