Süper lig ekibinin ana sponsoru konkordato ilan etti! Dev şirket çöküyor

Bir çok sektörde faaliyet gösteren Ayos Holding konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, Ayos Holding ile 6 şirketi için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Şirket faaliyetlerinin denetimi için de 3 kişilik komiser heyeti ataması yapıldı. Ayos Holding, Antalyaspor’un da ana sponsoru.

Mali sıkıntıya giren şirketler kervanına Ayos Holding de katıldı. İnşaat, spor, özel güvenlik, bina yönetimi alanlarında faaliyet gösteren grup, içine düştüğü darboğazı aşamayınca konkordato talebinde bulundu.

Ayos Holding AŞ, Ayos Bilgi Teknolojileri AŞ, Ayos İnşaat AŞ, Ayos Otomotiv AŞ, Ayos Özel Güvenlik AŞ, Ayos Temizlik AŞ ve Ayos Yönetim Hizmetleri AŞ ile bu şirketlerin sahibi konumundaki Osman Şirin ve M. Merve Şirin için konkordato talebinde bulunuldu.

3 aylık süre verildi

Yapılan başvuru üzerine İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Kararla birlikte anılan şirketler, olası hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de Prof. Dr. Burak Huysal, Bağımsız Denetçi Prof. Dr. Hakan Taştan ve Kenan Buğa’yı, geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Bir çok büyük gayrimenkul projesinde yer alan Ayos, aynı zamanda Antalyaspor’un da ana sponsoru konumunda.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Halk Tv