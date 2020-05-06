Süper Lig ekibinden TFF’ye çok sert tepki: Oyuncularımız oynamak istemiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının çok yanlış olduğunu savundu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılması kararını değerlendirdi.

Belirlenen tarihe tepki gösteren Çalımbay, şöyle konuştu:

"Bence tarih yanlış hem de çok yanlış. Oyuncuların hazırlanması açısından da yanlış. Bazı oyuncular yurt dışında, başka şehirlerde. Bence ne kadar geç yapılırsa o kadar iyi. Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulumuz çok iyi çalışıyor, çok iyi yere getirdiler. Yüzlerce sporcu ve görevliyi en temaslı oyunda bir araya getirmek en büyük yanlışlardan olacak. Biz oynamak, risksiz bir zamanda, en rahat dönemde ligimizi bitirmek istiyoruz. Birkaç vaka varken ligler iptal oldu şimdi vaka çok ama oynatmak istiyorlar, çok erken başlatıyorlar. Bunun sebebini anlayamıyorum."

"Futbolcu arkadaşlarımızın yüzde 80'i çok tedirgin, çok korkuyorlar, oynamak istemiyorlar, evlerinden çıkmak istemiyorlar." diyen Çalımbay, bu korku nedeniyle maçlarda potansiyellerinin çok çok altında performans sergilemelerinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.