Süper Lig ekibinden flaş karar! İki yıldız futbolcu kadro dışı...
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik heyetin raporu doğrultusunda Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp kadro dışı bırakıldı.01 Ekim 2018 Pazartesi 15:06
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp`in, Teknik Heyet`in raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız`la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri`nde sürdürmelerine karar verilmiştir."
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