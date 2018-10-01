THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Süper Lig ekibinden flaş karar! İki yıldız futbolcu kadro dışı...

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik heyetin raporu doğrultusunda Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp kadro dışı bırakıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:06
Süper Lig ekibinden flaş karar! İki yıldız futbolcu kadro dışı...

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp`in, Teknik Heyet`in raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız`la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri`nde sürdürmelerine karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 15:06
  1. Bursaspor
  2. Süper Lig
  3. Yusuf Erdoğan
  4. Furkan Soyalp
  5. Kadro dışı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ve Bahçeli Meclis'te görüşüyor
    1. Erdoğan ve Bahçeli Meclis'te görüşüyor
    2. Af kimleri kapsamıyor?
    3. Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı..
    4. Süper Lig ekibinden flaş karar! İki..
    5. Ünal Karaman, Ersun Yanal'ı geride..
    6. Erdoğan: Türkiye'ye rağmen adım..
    7. 2 yıldır aranıyorlardı! FETÖ'nün üst..
    8. Depremin vurduğu ülkede bin 200 mahkum..
    9. İtalyan askerlerinin bulunduğu konvoya..
    10. HDP'liler İstiklal Marşı okumadı!
    11. Ateistler pes etti! Ateizm Derneği'ni..
    12. Şehit Ömer Halisdemir'e büyük..
    13. Hooijdonk'tan Cocu açıklaması:..
    14. Burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir?
    15. Rusya-Türkiye maçının biletleri satışa..
    16. Safranbolu'da safran hasadı başladı!..
    17. Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu
    18. Devriyeye çıkan jandarma ekipleri fark..
    19. Camiye gamalı haç çizdiler!
    20. Flaş iddia: Show TV ve Habertürk satıldı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!