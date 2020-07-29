Süper Lig ekibinde kaleci arayışı devam ediyor

Göztepe, daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un file bekçisi İbrahim Sehiç ve Medipol Başakşehir’de yedek bekleyen Volkan Babacan’la ilgilenen sarı-kırmızılıların İngiltere Championship ekibi Preston’da forma giyen Declan Rudd ve Yukatel Denizlispor’la yollarını ayıran Adam Stackhowiak’ı listesine aldığı bildirildi.

Portekizli Beto’nun ardından kaleye deneyimli bir isim almayı planlayan Göztepe Rudd ve Stackhowiak’tan birini tercih edeceği vurgulandı. Norwich City’de kariyerine başlayan 29 yaşındaki İngiliz kaleci Rudd, Charlton Athletic’te de forma giydi.

Rudd bu sezon Championship’te 40 maça çıkarak istikrarlı bir tablo çizdi. Polonyalı Stackhowiak ise koronavirüs salgını arasının ardından Süper Lig yeniden başlarken Denizlispor’la yollarını ayırdı. Alacaklarını gerekçe gösteren 33 yaşındaki kaleci kenti terk etti.

İlk hedef Stackhowiak

Son 2 sezon Denizlispor’da görev yapan deneyimli eldiven özellik bu sezon Süper Lig’de kurtardığı penaltılarla adından söz ettirdi.

Stackhowiak, Türkiye’de Gaziantep Futbol Kulübü’nde de forma giydi. Denizlispor’a 2018-2019’un başında gelen kaleci, yeşil-siyahlılarla 1. Lig şampiyonluğu da yaşadı.