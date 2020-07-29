  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Süper Lig ekibinde kaleci arayışı devam ediyor

Süper Lig’de 3 sezondur kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi Beto Pimparel ile yollarını ayıran Göztepe, yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını hızla sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:34:00 -
Süper Lig ekibinde kaleci arayışı devam ediyor

Göztepe, daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un file bekçisi İbrahim Sehiç ve Medipol Başakşehir’de yedek bekleyen Volkan Babacan’la ilgilenen sarı-kırmızılıların İngiltere Championship ekibi Preston’da forma giyen Declan Rudd ve Yukatel Denizlispor’la yollarını ayıran Adam Stackhowiak’ı listesine aldığı bildirildi.

Portekizli Beto’nun ardından kaleye deneyimli bir isim almayı planlayan Göztepe Rudd ve Stackhowiak’tan birini tercih edeceği vurgulandı. Norwich City’de kariyerine başlayan 29 yaşındaki İngiliz kaleci Rudd, Charlton Athletic’te de forma giydi.

Rudd bu sezon Championship’te 40 maça çıkarak istikrarlı bir tablo çizdi. Polonyalı Stackhowiak ise koronavirüs salgını arasının ardından Süper Lig yeniden başlarken Denizlispor’la yollarını ayırdı. Alacaklarını gerekçe gösteren 33 yaşındaki kaleci kenti terk etti.

İlk hedef Stackhowiak

 

Son 2 sezon Denizlispor’da görev yapan deneyimli eldiven özellik bu sezon Süper Lig’de kurtardığı penaltılarla adından söz ettirdi.

Stackhowiak, Türkiye’de Gaziantep Futbol Kulübü’nde de forma giydi. Denizlispor’a 2018-2019’un başında gelen kaleci, yeşil-siyahlılarla 1. Lig şampiyonluğu da yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı