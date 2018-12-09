Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Tecrübeli teknik adam ile...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdığını duyurdu.09 Aralık 2018 Pazar 14:39
Göztepe'den resmi açıklama geldi
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında istifasını Başkanımız Mehmet Sepil’e sunmuştur. Bunun üzerine yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda Bayram Bektaş'ın almış olduğu istifa kararı kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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