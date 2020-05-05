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Spor

Süper Lig ekibinde deprem: Oyuncumuz koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü'nde bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:55:00 - 2020-05-05 11:48:36
Süper Lig ekibinde deprem: Oyuncumuz koronavirüse yakalandı

MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ankara ekibinin dün Beştepe Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline yaptığı COVID-19 testlerinin sonucu bugün kulübe bildirildi. Yapılan bilgilendirmede, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

MKE Ankaragücü Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, futbolcunun hastaneye yatırıldığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Ankara ekibinin açıklaması şu şekilde: "Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

 

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