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Süper Lig ekibinde ayrılık! Golcü oyuncu ile...

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, golcü oyuncusu Lennart Thy ile yollarını ayırma kararı aldı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:45
Süper Lig ekibinde ayrılık! Golcü oyuncu ile...

Sezona Mehmet Altıparmak ile başlayan ve 6 haftada 2 puan alarak taraftarlarını üzen Erzurumspor, daha sonra göreve Mehmet Özdilek’i getirmiş ve dikkat çekici bir çıkış yakalamıştı.

Lennart Thy ile yollar ayrılıyor!

Yaz ayı transfer döneminde tam 15 futbolcuyu kadrosuna karan Erzurumspor’da Ocak ayında da kadro mühendisliğine devam edilecek. Süper Lig’de kalma adına yatırımlarına devam edecek olan ‘Dadaşlar’ bazı futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanırken, teknik direktör Mehmet Özdilek’in raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin ilk olarak Lennart Thy’a teşekkür edeceği ortaya çıktı.

Werder Bremen, St Pauli ve Venlo’da kiralık olarak oynadıktan sonra büyük umutlarla Erzurumspor’a transfer olan Thy, beklenen çıkışı bir türlü yapamazken, Mehmet Özdilek’in bu oyuncunun yerini takıma daha fazla katkı yapacak iyi bir forvetle doldurması bekleniyor.

Mavi beyazlı formayla 14 maça çıkan Lennart Thy sadece 1 gol atarken, 26 yaşındaki Alman golcünün yeniden Hollanda’ya döneceği tahmin ediliyor. Ligin 16. Haftasında oynanan Fenerbahçe – Erzurumspor mücadelesinde 90+2’de attığı golle takımına 1 puan kazandıran Thy ile 2020 yılına kadar sözleşme yapılırken, oyuncunun Erzurum’a ayak uyduramadığı ve önümüzdeki günlerde şehirden ayrılacağı belirtildi.

Lennart Thy FIFA tarafından düzenlenen ve 2018'in en iyilerinin belirlendiği "Yılın En İyileri Ödüllerine” layık görülmüştü.

(Diriliş Postası)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:45
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Lennart Thy
  3. Süper Lig
  4. Erzurumspor

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