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Spor

Süper Lig ekibinde ayrılık! Başkan duyurdu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 15:47:00 -
Süper Lig ekibinde ayrılık! Başkan duyurdu

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

İşte Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Hocamız M.R.Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

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