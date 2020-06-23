Süper Lig ekibinde ayrılık! Başkan duyurdu
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
İşte Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
Hocamız M.R.Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.