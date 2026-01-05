  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Süper lig ekibinde 4 futbolcuyla yollar ayrıldı
Spor

Süper lig ekibinde 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Süper lig ekibinde 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, futbolculardan Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te flaş bir gelişme yaşandı ve 4 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de ilk yarının gol istatistikleri belli oldu
Süper Lig'de ilk yarının gol istatistikleri belli oldu

Spor

Süper Lig'de ilk yarının gol istatistikleri belli oldu

TFF, son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı! Süper Lig hakemi de listede
TFF, son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı! Süper Lig hakemi de listede

Spor

TFF, son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı! Süper Lig hakemi de listede

Mbappe de kulübün hissedarı... Başına Süper Lig'in eski oyuncusu geçti
Mbappe de kulübün hissedarı... Başına Süper Lig'in eski oyuncusu geçti

Yerel

Mbappe de kulübün hissedarı... Başına Süper Lig'in eski oyuncusu geçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23