Süper lig ekibinde 4 futbolcuyla yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, futbolculardan Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te flaş bir gelişme yaşandı ve 4 futbolcuyla yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.