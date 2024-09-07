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Spor Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! İstanbul'a geliyor
Spor

Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! İstanbul'a geliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-07 16:37:00 -
Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ta transfer gündemi alev alev yanıyor. Al Nassr ile yolları ayırmaya hazırlanan Sadio Mane için temasa geçen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

 

Beşıktaş'tan bir transfer bombası daha patlayabilir. Transfer sezonunun sonuna gelirken siyah-beyazlılar, Al Nassr forması giyen Sadio Mane'yi gündemine aldı.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr'ın gözden çıkardığı Sadio Mane, Beşiktaş ile anlaşmak üzere... 32 yaşındaki yıldızın yeni durağı Türkiye gibi görünüyor...

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Al Nassr'ın Bayern Münih'ten 30 milyon Euro'ya transfer ettiği Mane, Suudi Arabistan'da 52 maçta 19 gol, 15 asist kaydetti.

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