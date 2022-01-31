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Spor Süper Lig bu hafta maç var mı? Süper Lig 24.hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Spor

Süper Lig bu hafta maç var mı? Süper Lig 24.hafta maçları ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’de geride bıraktığımız hafta maç oynanmadı. Futbolseverler ise Süper Lig’de 24.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta Süper Lig’de maç var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-31 10:13:00 -
Süper Lig bu hafta maç var mı? Süper Lig 24.hafta maçları ne zaman saat kaçta?

Dünya Kupası elemeleri sebebiyle Süper Lig ve 1.Lig maçlarına bir hafta ara verildi. Futbolseverler ise bu hafta maç oynanıp oynanmayacağını araştırmaya başladı.

Süper Lig bu hafta maç var mı? Süper Lig 24.hafta maçları ne zaman saat kaçta?

24. hafta

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

25. hafta

11 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

26. hafta

18 Şubat Cuma: 

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş-Altay

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray

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