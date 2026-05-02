Süper Lig biletini alan ikinci takım belli oldu
TFF 1. Lig'de Amedspor, Iğdır FK ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Amedspor, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. Erokspor'un sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Amedspor, ikili averaj farkıyla Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
