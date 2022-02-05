Süper Lig 6 Şubat Pazar hangi maçlar var?
Süper Lig Pazar günü maçları! Süper Lig’de 24.hafta 4 Şubat Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler ise 6 Şubat Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Pazar günü hangi maçlar var?
Süper Lig’in 24.haftasında heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise 6 Şubat’ta oynanacak maçları araştırmaya başladı.
Süper Lig 6 Şubat Pazar hangi maçlar var?
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
Beşiktaş 6 Şubat Pazar günü Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
19.00 Göztepe-Altay
Göztepe ile Altay, yarın profesyonel liglerde 58. randevuya çıkacak.Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Altay maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.