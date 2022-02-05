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Spor Süper Lig 6 Şubat Pazar hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig 6 Şubat Pazar hangi maçlar var?

Süper Lig Pazar günü maçları! Süper Lig’de 24.hafta 4 Şubat Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler ise 6 Şubat Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Pazar günü hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-02-05 12:11:00 -
Süper Lig 6 Şubat Pazar hangi maçlar var?

Süper Lig’in 24.haftasında heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise 6 Şubat’ta oynanacak maçları araştırmaya başladı.

Süper Lig 6 Şubat Pazar hangi maçlar var?

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

Beşiktaş 6 Şubat Pazar günü Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

19.00 Göztepe-Altay

Göztepe ile Altay, yarın profesyonel liglerde 58. randevuya çıkacak.Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Altay maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

 

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