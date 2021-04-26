Süper Lig 38. hafta ne zaman? Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de 37.hafta pazar akşamı oynanan maçlarla noktalandı. Futbolseverler, Süper Lig’de 38.hafta maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig’de 38. Hafta maçlarını kim yönetecek?
Süper Lig’de 38. hafta 28 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. İşte, haftanın programı:
Süper Lig 38. hafta ne zaman? Süper Lig haftanın maçları
28 Nisan Çarşamba
16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya
20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır
29 Nisan Perşembe
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep: Hüseyin Göçek
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu