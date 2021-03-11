Süper Lig 30. hafta programı | Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig'de 30. hafta | Süper Lig'de 30. hafta maçları 12 Mart Cuma günü başlayacak. Futbolseverler haftanın programını merak ediyor. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 30. hafta yarın başlayacak. Süper Lig'de 21 ekip bulunuyor. Bu sebeple her hafta bin ekip haftayı bay geçiyor. Bu hafta Yeni Malatyaspor haftayı bay geçecek.
Süper Lig 30. hafta programı | Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig’de 30. Hafta 12 Mart Cuma günü oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlayacak. İşte, haftanın programı:
12 Mart Cuma
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
14 Mart Pazar
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
15 Mart Pazartesi
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)