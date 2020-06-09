Süper Lig 27. Hafta maçların hakemleri kim?
Korona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve Futbol Federasyonun karalı ile 12 Haziran'da yeniden başlatılacak olan Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı. Peki Süper Lig 27. Hafta maçların hakemleri kim? Fenerbahçe-Kayserispor maçı hakemi kim?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 27. haftanın hakemlerini açıkladı. Göztepe-Trabzonspor / Zorbay Küçük Fenerbahçe-Kayserispor / Atilla Karaoğlan Başakşehir-Alanyaspor / Ali Şansalan Beşiktaş-Antalyaspor / Ümit Öztürk Rizespor-Galatasaray / Yaşar Kemal Uğurlu.